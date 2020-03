José Fernando Rio entregou esta terça-feira, tal como Pinto da Costa, a lista candidata às eleições do FC Porto para o quadriénio 2020/2024.

O candidato terá como líder da Mesa da Assembleia Geral André Sérgio Noronha. Para o Conselho Fiscal e Disciplinar o nome que surge na lista é o de José Jacinto Veloso enquanto Álvaro Teles de Menezes foi o eleito para o Conselho Superior.

José Fernando Rio revelou a importância do dia e o quão feliz está por avançar com esta ideia.

«Acabei de fazer uma das coisas mais importantes da minha vida, candidatar-me à presidência do FC Porto. É, por isso, um dia muito feliz. Faço-o acompanhado de um grupo de sócios de grande qualidade, competência e devoção ao clube. Devo uma palavra de gratidão a todos os membros desta candidatura, assim como às centenas de associados que nos ajudaram com as suas assinaturas», disse, citado pela Lusa.

José Fernando Rio fará concorrência a Pinto da Costa pela presidência dos dragões, em mais de trinta anos depois de Martins Soares ter feito o mesmo.

A assembleia geral eleitoral do FC Porto está prevista para se realizar em 18 de abril, mas Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos dragões, já admitiu a possibilidade de ser adiado devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.