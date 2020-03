Iván Marcano está plenamente convicto de que o FC Porto irá ser campeão nacional. De resto, o espanhol sublinhou que essa é a competição «mais importante» para a equipa dos dragões.



«O mais importante é o campeonato, é o que mais demonstra regularidade, acho que para o plantel é o mais importante e estamos convictos que vamos ganhar», começou por dizer, citado pelos meios de comunicação do clube.



Depois de ter estado sete pontos atrás do Benfica, os azuis e brancos conseguiram chegar ao primeiro lugar com um ponto de vantagem para o rival. O defesa-central considera que a luta pelo título vai arrastar-se até ao final.



«Já tínhamos dito que o campeonato ia ser até ao fim. O Benfica teve uma série de muitas vitórias, era difícil que eles continuassem assim. Eles perderam uma série de jogos, nós ganhámos, mas acho que é o normal com os pontos que tínhamos que se jogasse até ao fim», afirmou.

Marcano recordou ainda o seu regresso ao clube azul e branco, tendo dito que na sua cabeça, já antevia o regresso à Invicta. «Na minha cabeça estava voltar ao FC Porto. Passei aqui anos muito bons, quando me falaram da oportunidade nem pensei muito porque tinha muita vontade de voltar», disse, por último.