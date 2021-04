Três golos de Mario González deram o segundo triunfo ao Tondela a jogar fora de casa. Uma entrada muito forte da equipa beirã, que antes do quarto de hora já vencia por 3-0. O Moreirense reagiu a uma péssima entrada, mas não conseguiu melhor do que reduzir para a diferença mínima, ainda no primeiro tempo.

Vitória importante da formação tondelense que aumentou a diferença pontual para zona de despromoção. Já os cónegos atrasam-se na luta por um lugar europeu e falham a ultrapassagem ao Santa Clara.

As equipas chegavam a esta partida com resultados diferentes na jornada anterior. Se o Moreirense tinha ido a Barcelos buscar uma preciosa vitória por 2-1, o Tondela havia sido derrotado pelo FC Porto por 2-0. Frente a frente duas equipas com dificuldades semelhantes: os cónegos têm dificuldades em ganhar em casa; os beirões só venceram uma vez fora de portas. Por isso, a aposta no Totobola seria um X.

Vasco Seabra mexer apenas em duas peças em relação ao triunfo frente ao Gil Vicente. Fábio Pacheco e Walterson ficaram no banco, sendo rendidos por David Simão e por Yan Matheus. Pako Ayestarán afinou pelo mesmo diapasão e também fez duas alterações depois da derrota com os dragões. Medioub e Salvador Agra deram o lugar no onze a Yohan Tavares e a John Murillo.

O início da partida foi frenético! Antes do quarto de hora o Tondela já tinha marcado três golos, hat-trick de Mario González, e o Moreirense parecia que nem tinha aparecido a jogo. Nem parecia que, um triunfo, podia valer aos cónegos um lugar europeu.

O primeiro golo surgiu após remate frontal de Olabe, com defesa incompleta de Pasinato, e González, na recarga, a faturar. Cinco minutos depois, o espanhol recebeu o esférico à entrada da área e rematou cruzado para o segundo. O hat-trick ficou completo aos 11 minutos, altura em que John Murillo ganhou a linha de fundo pela esquerda e cruzou para o espanhol, de pé quente, fazer o terceiro.

Depois de um início desastroso, o Moreirense acordou e começou a jogar. Rafael Martins foi o primeiro a deixar o aviso com um remate a rasar o poste, mas foi o capitão a mostrar como se faz. Após canto, Rafael desviou ao primeiro poste e Steven Vitória, no coração da área, a cabecear para golo. Respondeu o Tondela por Murillo, contudo Pasinato foi expedito a sair dos postes e fez bem a mancha.

A turma local continuava a tentar marcar mais um e relançar a partida e acabou por conseguir em cima do intervalo. Jogada de entendimento do ataque cónego, com Filipe Pires a dar em Franco e este a isolar Rafael Martins que rematou para o fundo das redes. O descanso chegava com a formação beirã a vencer pela margem mínima.

Segunda parte sem golos, mas emotiva

No segundo tempo o Moreirense entrou cheio de vontade de chegar à igualdade o mais rápido possível. Os locais encostaram os tondelenses lá atrás, mas sentiam dificuldades em entrar nas linhas contrárias. Só de bola parada é que o Moreirense criava perigo e Rafael ficou perto do empate, não tivesse chegado um tudo nada atrasado ao cruzamento de David Simão.

Os técnicos mexeram nas equipas, mas teve mais benefícios os tondelenses, que conseguiram equilibrar a contenda. Até ao final, os da casa tentaram ainda chegar ao empate, atirando uma bola à trave – novamente Steven Vitória de cabeça –, no entanto os beirões também nunca deixaram de procurar o golo do descanso. Triunfo premeia a entrada forte dos visitantes e castiga a entrada em falso dos locais.