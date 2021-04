Rui Santos, treinador adjunto do Rio Ave, esteve a orientar a equipa no banco de suplentes e depois na sala de imprensa, em virtude da suspensão aplicada a Miguel Cardoso.



«Até ficarmos em inferioridade numérica tivemos o controlo do jogo. A melhor oportunidade até é nossa, pelo Francisco Geraldes. A nossa atitude no Bessa já foi de grande entrega e solidariedade. Estamos aqui para obter pontos e vitórias.»



[primeira substituição só aos 85 minutos]



«A proposta estava a ser cumprida e não sentimos necessidade de mexer. Ainda num jogo recente do Manchester City assistimos a uma situação idêntica. Não fazemos substituições por fazer. A equipa estava bem no jogo.»



[sobre a ausência de Miguel Cardoso]



«Estivemos muitas horas a preparar o jogo e isso foi o reflexo do trabalho. Ele disse bem, esteve longe do jogo e sentiu a falta das emoções de estar no banco. A equipa deu uma resposta positiva.»



«Entramos sempre para vencer. Fomos um pouco perdulários hoje, mas a atitude foi excelente. Os titulares, os suplentes, precisamos de todos. Temos passado por muitos imprevistos. Hoje o Santos escorregou e isolou um jogador do Sp. Braga, o Pelé estava hoje castigado, o Camacho lesionou-se e a situação do Gelson Dala é mais uma dessas.»