O Famalicão já não tem qualquer jogador infetado com Covid-19.



Depois de quatro jogadores do clube terem testado positivo para o novo coronavírus, os famalicenses explicaram que todos os testes de rastreio, feitos na sexta-feira passada ao plantel, tiveram resultados negativos.



Ainda segundo a nota do clube, jogadores, staff e equipa técnica vão voltar a ser testados na próxima segunda-feira conforme está definido no plano de retoma da Liga.



O comunicado do Famalicão:

O Futebol Clube de Famalicão informa que todos os jogadores, elementos da equipa técnica e staff de apoio à equipa principal foram submetidos a testes de rastreio da Covid-19 na passada sexta-feira, através da pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea.



Todos os referidos testes tiveram resultados negativos.



Tal como definido no plano de retoma da competição, está agendada para sexta-feira nova bateria de testes de rastreio.



Apelamos à confiança no futuro e desejamos que todos os adeptos, em especial os do Futebol Clube de Famalicão, se encontrem bem de saúde e que possamos superar esta adversidade.