Garantidas as vagas para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa e com o título de campeão nacional decidido, resta saber quem vai à Conference League e quem desce diretamente e quem cai para o play-off.

Farense, Rio Ave, Boavista e Portimonense são as equipas que ainda procuram garantir a manutenção, sendo que os axadrezados e o clube de Portimão dependem apenas de si. Os Leões de Faro e os vilacondenses partem para a derradeira ronda em igualdade pontual, embora os últimos tenham vantagem no confronto direto.

PORTIMONENSE GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se pontuar contra o Sporting de Braga.

RIO AVE GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se ganhar ao Nacional e se o Boavista não ganhar.

OU PLAY-OFF:

- Se fizer resultado idêntico ao Farense, visto que tem vantagem no confronto direto.

BOAVISTA GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se ganhar ao Gil Vicente; Se empatar e o Farense ou Rio Ave não ganharem;



FARENSE GARANTE A PERMANÊNCIA:

- Se vencer o Santa Clara e se o Rio Ave não ganhar ao Nacional; Se o Boavista perder com o Gil Vicente e se o Rio Ave não ganhar na Madeira;

No entanto, há a possibilidade de Portimonense, Farense, Rio Ave e Boavista terminarem as quatro com 34 pontos. A acontecer, o emblema de Portimão seria a equipa que ficaria em desvantagem num minicampeonato a quatro, visto que somou apenas cinco pontos enquanto o Farense amealhou sete, o Boavista oito e o Rio Ave 12.



OS DIFERENTES CENÁRIOS EM CASO DE EMPATES PONTUAIS NA LUTA PELA PERMANÊNCIA:

Portimonense evita a descida direta se…

- Terminar o campeonato em igualdade com Farense e Rio Ave (soma 3 pontos neste minicampeonato, contra 10 dos vilacondenses e 1 dos leões de Faro);



Boavista não desce de forma direta se…