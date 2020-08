Com 22 jogadores, quatro deles reforços, o Moreirense iniciou, esta segunda-feira, o plano de pré-época 2020/2021, com a realização de exames médicos e físicos que se estendem até terça-feira.

O guarda-redes Kewin (ex-Mirassol), o central Nahuel Ferraresi (cedido pelo Manchester City), o lateral-esquerdo Pedro Amador (ex-Sp. Braga) e o extremo Yan (empestado pelo Palmeiras) são as caras novas que já integraram os trabalhos dos minhotos, às ordens do treinador Ricardo Soares.

Além de 15 renovações e quatro aquisições, o grupo conta ainda com três jogadores que estavam emprestados na época passada: o médio Iddriss, que passou pelo Felgueiras, o avançado Malik, que esteve no Fafe, além do também dianteiro Lucas Rodrigues, que em 2019/2020 rodou no Mafra.

Saíram do plantel Pedro Trigueira, Nuno Macedo (Estoril), João Aurélio, Halliche, Iago (Al-Taawon), Nuno Santos (Benfica), Bilel, Gabrielzinho (Rio Ave), Luther Singh (Sp. Braga), Nenê e Texeira.

Os cónegos vão realizar o primeiro treino na quarta-feira e o estágio de pré-época está marcado entre os dias 24 e 29 de agosto, em Ofir, concelho de Esposende.