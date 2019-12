Lito Vidigal já não é treinador do Boavista, anunciou o clube esta terça-feira tal como o Maisfutebol tinha adiantado.



O técnico de 50 anos deixa o emblema axadrezado no 9.º lugar com 18 pontos fruto de seis vitórias em 14 jogos depois de já ter sido eliminado das Taças.



Lito sucedeu a Jorge Simão no clube do Bessa em janeiro do ano passado e somou nove vitórias em 15 partidas, terminando no 8.º posto.





O Comunicado dos axadrezados:

O Conselho de Administração da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD acertou, hoje, a rescisão contratual do técnico José Carlos Fernandes Vidigal e respetiva equipa técnica.

Ao Lito, e a todos os profissionais, que cessam funções, o Boavista deseja os maiores sucessos profissionais e agradece-lhes toda a dedicação e trabalho árduo que resultaram, na época passada, numa excelente recuperação pontual e pelo trabalho desenvolvido na presente época. E, por isso, ficar-lhes-emos para sempre gratos.

Boa sorte, Lito!