Vítor Baia, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, criticou esta sexta-feira a demora do castigo de 15 dias aplicado a Sérgio Conceição, levando o treinador a falhar os jogos frente a Vizela (Liga) e Benfica (Taça de Portugal).



«Acima de tudo, o tempo que demorou esta decisão. Há que refletir e encontrarmos o porquê de ter demorado tanto a sair esta decisão. É demasiado tempo e precisamos de saber o porquê e onde esteve o mal da demora», disse o antigo guarda-redes, à margem da comemoração do centenário do primeiro jogo entre as seleções de futebol de Espanha e Portugal, disputado por antigas estrelas no Pavilhão João Rocha, e que terminou com a vitória dos espanhóis (7-4).



O ex-jogador não acredita que a ausência dos dois treinadores - Jorge Jesus cumprirá igualmente castigo - tenha um impacto significativo no decorrer do FC Porto-Benfica, a 23 de dezembro. «Não, espero que não. Os jogadores estão lá para fazer o melhor possível e os treinadores têm forma de comunicar com a equipa», concluiu Vítor Baía.