O Rio Ave assegurou este sábado, através de uma nota de esclarecimento, que Carlos Carvalhal vai continuar à frente da equipa técnica até ao final da temporada.

A direção assume que houve contatos com os brasileiros do Red Bull Bragantino, mas garante que o «assunto está encerrado».

Nota de esclarecimento:

«Ao fim de semanas de notícias e especulações, algumas sem qualquer fundamento ou repletas de imprecisões, a possibilidade da não continuidade do treinador Carlos Carvalhal, ao comando do projeto do Rio Ave FC, está afastada.



O Red Bull Bragantino contactou o Rio Ave FC, através de um emissário, dando conta do interesse em Carlos Carvalhal.



Foi-lhe transmitida a posição do Rio Ave FC sobre prescindir dos serviços do treinador.



Estabelecido um prazo de resposta sem que tal tenha acontecido, damos por encerrado o assunto, pelo que, Carlos Carvalhal é e será treinador do Rio Ave FC, liderando o projeto com o qual nos comprometemos desde o primeiro dia».