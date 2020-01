O treinador do Sporting, Silas, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[O que seria uma boa época nesta altura?] «Vencer a Taça da Liga e aproximarmo-nos o mais possível dos dois primeiros lugares, acho que isso seria uma boa temporada, mas mesmo assim não apagaria o que tem sido até aqui. A época não está a ser boa, mesmo que conseguíssemos vencer a Taça e apanhássemos o segundo lugar, não acho que isso fosse uma boa temporada, porque realmente não tem sido bom para o Sporting. Uma época destas não é boa para o Sporting. Depois temos a Liga Europa, se a ganharmos, além da Taça da Liga e do segundo lugar, aí direi que a temporada é boa, mas até agora não tem sido bom. Não podemos chegar aqui e fazer jogos repartidos com o FC Porto e o Benfica, temos de os ganhar também. Vamos ver se no futuro conseguimos fazer isso. Temos jogos em que dificilmente as equipas são superiores a nós, mas depois marcam e nós não.

[Sem Bruno Fernandes são precisos milagres?] Continuo a achar que não, é preciso trabalho. Temos é de trabalhar. Tenho a certeza absoluta que se nota trabalho da nossa parte, hoje não fomos inferiores a uma das melhores equipas da Liga. Não mudo a minha opinião por termos perdido hoje, quando vim sabia bem o plantel que havia. Sabia que o desafio era grande, tenho muita vontade de mudar a onda negativa que tem havido no clube e tenho a convicção que vou conseguir. Falta-nos uma ou outra coisa.

O responsável sou eu. O desempenho em geral acho que não tem sido mau, temos de ser mais eficazes. Temos de fazer mais golos, mas o responsável sou eu, isso não serve. O responsável sou eu e mais ninguém.»