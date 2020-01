A FIGURA: Pepelu

Exibição muito conseguida do médio espanhol, uma autêntica muralha no meio-campo dos tondelenses, a estancar muito bem as tentativas de construção do Moreirense. No ataque fez também uma exibição muito mais participativa do que o costume, aparecendo muitas vezes em zona de finalização. Quase omnipresente durante a partida, pelo que merece o destaque pelos melhores motivos.

O MOMENTO: Pité e a malapata dos penáltis

Desta vez o momento do jogo não assinala a vitória, mas serve para assinalar um facto quase caricato. Sexto penálti do Tondela esta época, quarto falhanço. Pité foi a quarta «vítima» da malapata dos beirões com o castigo máximo esta época. Se o golo é a coisa mais preciosa e difícil do futebol, pode então dizer-se que o Tondela anda a esbanjar em demasia.

OUTROS DESTAQUES:

Bruno Wilson

Já tinha «matado» o leão no único triunfo caseiro do Tondela em toda a primeira volta, e deu nova esperança frente ao Moreirense, assumindo novamente o protagonismo com um cabeceamento na sequência de um livre.

Nenê

Entrou a meio da segunda parte para ser o herói do Moreirense. Com apenas dez minutos em campo, o experiente avançado justificou na totalidade a aposta de Ricardo Soares e deu um ponto precioso à equipa de Moreira de Cónegos. Absolutamente decisivo.

Murillo

Depois de fazer o gosto ao pé em Braga, o internacional venezuelano mostrou-se novamente a bom nível no lado do Tondela, porém desta vez não conseguiu encontrar o caminho para as redes. Apesar de pouca eficácia, o avançado foi o elemento em maior destaque ao longo da primeira parte, graças à sua velocidade. Apesar de ter estado um pouco mais apagado no segundo tempo, foi sempre um elemento criador de perigo.