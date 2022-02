Boavista e Benfica empataram esta sexta-feira a dois golos (2-2), no Estádio do Bessa, no jogo de abertura da 23.ª jornada da Liga.

A equipa de Nélson Veríssimo, vinda de duas vitórias consecutivas, entrou melhor no encontro e chegou ao 0-2, por intermédio de Taarabt (21m) e Grimaldo (30m), na primeira parte, para além de ter tido dois golos anulados.

A formação orientada por Petit respondeu na etapa complementar e conseguiu chegar ao empate no último quarto de hora, com golos de Gustavo Sauer (75m) e Makouta (80m).

Com este resultado, o Benfica pode ver aumentada a desvantagem pontual para FC Porto e Sporting. O Boavista chega aos 22 pontos e está na 12.ª posição.