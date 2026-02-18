João Pinheiro no dérbi minhoto: os árbitros da 23.ª jornada da Liga
David Silva no Dragão, Miguel Fonseca na Luz e Bruno Costa na deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos
João Pinheiro vai apitar um dos grandes jogos da 23.ª jornada da Liga, o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória, que se reencontram no sábado, depois da final da Taça da Liga ganha pelos vimaranenses há pouco mais de um mês.
As nomeações para a próxima ronda do campeonato foram conhecidas na tarde desta quarta-feira e David Silva vai apitar, no Dragão, a receção do líder FC Porto ao Rio Ave. No sábado, Miguel Fonseca vai estar na Luz, no Benfica-AVS. À mesma hora, Bruno Costa apita a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos.
No jogo que abre a jornada, na sexta-feira, o Estrela-Tondela, vai estar Gustavo Correia. Na tarde de sábado, nos dois primeiros jogos do dia na Liga, Hélder Carvalho apita o Alverca-Santa Clara e Luís Filipe o Arouca-Nacional.
No outro jogo de domingo, antes do Dragão, o Estoril-Gil Vicente tem arbitragem de Iancu Vasilica. Na segunda-feira, André Narciso apita o Famalicão-Casa Pia.
CF Estrela-CD Tondela (sexta-feira, 20h45)
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: André Narciso
FC Alverca-CD Santa Clara (sábado, 15h30)
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Felisberto
FC Arouca-CD Nacional (sábado, 15h30)
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Ribeiro e Gonçalo Freire
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Vasco Santos
AVAR: Sérgio Jesus
SL Benfica-AVS (sábado, 18h00)
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e David Soares
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Moreirense FC-Sporting CP (sábado, 18h00)
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Costa
SC Braga-Vitória SC (sábado, 20h30)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Estoril Praia-Gil Vicente FC (domingo, 18h00)
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Inácio Pereira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo
FC Porto-Rio Ave FC (domingo, 20h30)
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Pedro Ribeiro
FC Famalicão-Casa Pia AC (segunda-feira, 20h15)
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Pedro Mota e Rúben Silva
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras