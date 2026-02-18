João Pinheiro vai apitar um dos grandes jogos da 23.ª jornada da Liga, o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória, que se reencontram no sábado, depois da final da Taça da Liga ganha pelos vimaranenses há pouco mais de um mês.

As nomeações para a próxima ronda do campeonato foram conhecidas na tarde desta quarta-feira e David Silva vai apitar, no Dragão, a receção do líder FC Porto ao Rio Ave. No sábado, Miguel Fonseca vai estar na Luz, no Benfica-AVS. À mesma hora, Bruno Costa apita a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos.

No jogo que abre a jornada, na sexta-feira, o Estrela-Tondela, vai estar Gustavo Correia. Na tarde de sábado, nos dois primeiros jogos do dia na Liga, Hélder Carvalho apita o Alverca-Santa Clara e Luís Filipe o Arouca-Nacional.

No outro jogo de domingo, antes do Dragão, o Estoril-Gil Vicente tem arbitragem de Iancu Vasilica. Na segunda-feira, André Narciso apita o Famalicão-Casa Pia.

CF Estrela-CD Tondela (sexta-feira, 20h45)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: André Narciso

FC Alverca-CD Santa Clara (sábado, 15h30)

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Sérgio Piscarreta

AVAR: Pedro Felisberto

FC Arouca-CD Nacional (sábado, 15h30)

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Hugo Ribeiro e Gonçalo Freire

4.º árbitro: António Nobre

VAR: Vasco Santos

AVAR: Sérgio Jesus

SL Benfica-AVS (sábado, 18h00)

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e David Soares

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Moreirense FC-Sporting CP (sábado, 18h00)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa

SC Braga-Vitória SC (sábado, 20h30)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Estoril Praia-Gil Vicente FC (domingo, 18h00)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Inácio Pereira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Jonathan Babo

FC Porto-Rio Ave FC (domingo, 20h30)

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

FC Famalicão-Casa Pia AC (segunda-feira, 20h15)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Pedro Mota e Rúben Silva

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras