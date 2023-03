O Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 5-1, este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada da I Liga.

Gonçalo Ramos (13m), João Mário (28m, 36m), um autogolo de Dani Silva (69m) e um golo de António Silva (89m) foram os golos dos encarnados. André Silva marcou para o Vitória (79m).

Com este resultado, os encarnados somam a nona vitória seguida na I Liga e chegam aos 68 pontos. Passam a ter, à condição, mais 11 do que o FC Porto e mais 13 do que o Sporting de Braga, equipas que se defrontam em Braga, no domingo. O Vitória é sexto, com 40 pontos.