O líder Sporting voltou às vitórias na jornada 27 da Liga, e agora espera pelo resultado do FC Porto na Madeira, frente ao Nacional, mas já ganhou pontos a Benfica e Sp. Braga.

As águias foram derrotadas em casa pelo Gil Vicente e até podiam ser apanhadas na tabela classificativa pelos «arsenalistas», que, no entanto, ficaram pelo nulo em Vila do Conde.

A ronda ainda não está completa, portanto, mas o Maisfutebol apresenta o calendário que falta aos quatro primeiros classificados da Liga, que lutam tanto pelo título como pelo importante acesso à Liga dos Campeões.

SPORTING (69 pontos):

Belenenses (casa)

Sp. Braga (fora)

Nacional (casa)

Rio Ave (fora)

Boavista (casa)

Benfica (fora)

Marítimo (casa)

FC PORTO (60 pontos, menos um jogo):

Nacional (fora)

V. Guimarães (casa)

Moreirense (fora)

Famalicão (casa)

Benfica (fora)

Farense (casa)

Rio Ave (fora)

Belenenses (casa)

BENFICA (57 pontos):

Portimonense (fora)

Santa Clara (casa)

Tondela (fora)

FC Porto (casa)

Nacional (fora)

Sporting (casa)

V. Guimarães (fora)

SP. BRAGA (55 pontos):

Boavista (casa)

Sporting (casa)

Marítimo (fora)

Paços de Ferreira (casa)

Gil Vicente (fora)

Moreirense (casa)

Portimonense (fora)