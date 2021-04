FIGURA: Beto (Portimonense)

Excelente forma que atravessa o melhor marcador do Portimonense. Beto apontou o 10.º golo na Liga, mas fez muito mais do que isso. O avançado dos algarvios deu muita luta aos centrais, ganhou muitos duelos individuais e só não marcou mais porque Luiz Júnior também está em boa forma.

MOMENTO DO JOGO: Golo em cima do intervalo

Um golo que vale três pontos. Beto não perdoou a hesitação na defesa famalicense e apontou o tento que deu a vitória ao Portimonense. Golo em cima do intervalo que foi decisivo na partida.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Júnior (Famalicão): Excelente exibição do guarda-redes do Famalicão que evitou males maiores. Duas excelentes defesas evitaram que Beto ampliasse o marcador. Não foi por ele que a turma famalicense não alcançou um melhor resultado.

Anzai (Portimonense): Foi colocado à frente do lateral direito para estancar o jogo do Famalicão por aquele flanco e a missão foi bem-sucedida. Além disso, o japonês também apareceu em zona de finalização mais do que uma vez e até podia ter feito o gosto ao pé.