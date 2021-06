O nome de Alfredo Morelos, avançado colombiano do Rangers, está novamente em cima da mesa para reforçar o ataque do FC Porto. O Maisfutebol sabe que o empresário do jogador, Michael Gorman, vai desembarcar em Portugal nas próximas horas para abrir negociações com os dragões.

Referenciado há meses por Sérgio Conceição, Morelos quer ser transferido pelo emblema escocês neste mercado de verão, mas gostaria de permanecer na Europa e, por isso, recusou recentemente uma abordagem do Qatar. O avançado já tem, inclusive, conhecimento do interesse azul e branco.

No início de junho, o Cagliari (Itália) chegou a apresentar uma proposta de oito milhões de euros ao Rangers, que, por sua vez, pediu cerca de 12 milhões de euros para vender o internacional colombiano.

Aos 24 anos, Alfredo Morelos tem contrato válido até 2023 e recebe aproximadamente 1,2 milhões de euros limpos por temporada, um ordenado que caberia na folha salarial do FC Porto, que procura um substituto para Moussa Marega, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita.