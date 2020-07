O Famalicão teve duas boas razões para festejar, já hoje, a primeira presença nas competições europeias, mas uma feroz pantera adiou tudo para a próxima jornada. Os famalicenses foram para o descanso a vencer por 2-0 e tudo parecia encaminhado para a festa. O Boavista não esteve pelos ajustes e, com uma boa reação no segundo tempo, acabou por chegar ao empate. Assim, Famalicão e Rio Ave adiam para a última jornada a decisão de quem irá ocupar a última vaga para as competições europeias.

Com o tónico dado pelo empate do Rio Ave, os famalicenses entraram a todo gás e, depois de ameaçar por duas vezes, Toni Martinez abriu o marcador. Após canto, o avançado espanhol, com um belo golpe de cabeça, colocou o esférico no canto superior esquerdo da baliza à guarda de Helton Leite, que nada pôde fazer.

Muita festa dentro e fora de campo e no exterior do estádio – era audível os adeptos do ‘Vila Nova’ a entoar cânticos de apoio à equipa. Os axadrezados apresentaram-se muito defensivos e sempre à espera de um erro adversário. Como os famalicenses cometeram poucos erros no primeiro tempo, os boavisteiros tiveram pouca bola e só conseguiram criar algum perigo perto de descanso, num remate de Cassiano.

Em cima do minuto 45, o VAR alertou o árbitro para uma possível mão na área boavisteira. Depois de ver as imagens, Cláudio Pereira assinalou grande penalidade. Na conversão, Fábio Martins fez o segundo e deu uma vantagem confortável ao Famalicão.

Contudo, os famalicenses entraram adormecidos no segundo tempo e aproveitaram os axadrezados para, pela primeira vez, assumir as despesas do jogo e começar a criar perigo. Acabou por marcar mesmo. O possante Cassiano ganhou no ombro a ombro a Riccieli e na cara de Vaná reduziu. Logo depois, num livre direto, Alberto Bueno acertou com estrondo no poste, com o guardião famalicense a tocar ainda no esférico. Cheirava a empate e acabou por aparecer mesmo. Cassiano foi rasteirado em falta dentro da área e, na transformação do castigo máximo, Bueno fez o 2-2.

O Famalicão tentou reagir, mas o Boavista encaixou bem nas marcações, não permitindo que os locais chegassem à vitória e festejassem já hoje a presença na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.