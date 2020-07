FIGURA: Cassiano (Boavista)

Foi o protagonista da recuperação do Boavista. Avançado muito possante, usou o físico para deixar Riccieli fora da jogada e, frente a Vaná, marcou o primeiro golo. Depois, voltou a ganhar o esférico e, já na área, foi rasteirado. Grande penalidade e empate para os axadrezados. Acabou por sair esgotado.

MOMENTO DO JOGO: Golo galvanizou pantera

O Boavista entrou melhor no segundo tempo, mas estava a faltar o golo e acabou por ser esse o tónico que a equipa precisava, mudando o rumo do jogo. Depois de Cassiano reduzir os axadrezados carregaram sobre os locais e só descansaram quando chegaram à igualdade.

OUTROS DESTAQUES

Toni Martinez (Famalicão): Excelente golo do avançado espanhol, que aponto o décimo tento no campeonato. Toni Martinez trabalha muito para a equipa, mas quando tem oportunidade de marcar não a desperdiça. Hoje, com um belo golpe de cabeça, alimentou o sonho famalicense.

Bueno (Boavista): O espanhol, de 32 anos, esteve nos principais lances dos axadrezados. No primeiro tempo, foi o único que tentou pegar no jogo. Na segunda etapa, ficou perto do golo ao ver Vaná a desviar um livre para o poste. Depois, não tremeu na marca de 11 metros e fez a igualdade.