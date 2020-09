Começou com um passeio a viagem do Benfica na I Liga rumo ao ambicionado título de campeão nacional. A formação de Jorge Jesus deitou para trás das costas o desaire europeu e foi a Famalicão golear a turma local por 5-1. Uma goleada das antigas a tentar fazer esquecer a derrota frente ao Paok, que tirou as águias da Champions. É o regresso do rolo compressor do Benfica de Jorge Jesus, de regresso ao futebol português, que tantas saudades deixou nos adeptos benfiquistas.

Num jogo de sentido único, os encarnados precisaram apenas de 20 minutos para materializar em golos o ascendente que tinham na partida. Waldschimdt e Everton marcaram e já começam a rentabilizar o tremendo investimento das águias para a nova temporada. O alemão acabou mesmo por bisar, sendo a figura do encontro.

O Famalicão, que perdeu as principais peças da temporada passada – Fábio Martins, Diogo Gonçalves, Pedro Gonçalves, Nehuen Perez, entre outros –, teve muitas dificuldades em ligar o jogo e nunca conseguiu incomodar verdadeiramente a formação benfiquista. Uma sombra daquilo que foi a época que passou.

Muitas mudanças nas duas equipas

Assim, os famalicenses apresentaram-se em campo com seis jogadores contratados esta época, sendo que apenas dois eram habituais titulares (Toni Martinez e Gustavo Assunção). E foi no meio campo onde se notou maior diferença entre este e o Famalicão que surpreendeu o futebol português na temporada transata. Guga e Jordão estiveram longe de ser aquilo que foram Racic e Pedro Gonçalves. E a comparação, aqui, é mesmo inevitável.

Depois da traumatizante derrota na Grécia, o técnico encarnado trocou quatro jogadores: saíram Seferovic, Pizzi, Weigl e Pedrinho, entrando Gabriel, Waldschimdt, Darwin e Rafa. O Benfica apareceu em Famalicão autoritário, com boa dinâmica ofensiva e tranquilizou depois de abrir o marcador. Golo esse que surgiu em dose dupla.

Waldschimdt abriu o placard e, dois minutos depois, Everton Cebolinha ampliou para 0-2, dando a confiança que as águias precisavam para um arranque vitorioso no campeonato. Pelo meio, o Famalicão ainda esboçou uma reação com Guga a ficar muito perto do golo. A partir daqui a partida transformou-se num autêntico passeio para o Benfica. Os famalicenses não conseguiam incomodar a defensiva encarnada e foram mesmo as águias a ampliar o marcador.

Em cima do descanso, Grimaldo marcou um livre direto de forma irrepreensível e fez o terceiro encarnado. Execução exímia que deixou o vencedor do encontro praticamente encontrado.

Tento de honra na segunda parte

O Famalicão tentou deixar melhor imagem no segundo tempo, mas continuava a defender muito mal e voltou a sofrer. Rafa, depois de Everton fazer o que quis da defensiva local, atirou a contar para o fundo das redes. Tudo fácil e ainda mais ficou depois de Waldschimdt, numa boa troca de bola com Darwin, dar uma mão cheia de razões aos encarnados para festejar.

Com uma diferença no marcador tão grande, os minhotos reagiram e marcaram o tento de honra por Guga, após excelente trabalho de Rúben Lameiras na esquerda. Até ao final, a toada de jogo manteve-se: o Benfica a dominar e o Famalicão a tentar em contra-ataque fazer estragos. Quase conseguia. Lameiras voltou a fazer estragos na esquerda e rematou cruzado, mas acertou com estrondo no ferro.

Regresso de Jorge Jesus a Portugal com um triunfo, tendo boas razões para acreditar numa época promissora.