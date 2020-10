Mário Silva, treinador do Rio Ave, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (0-3), em encontro referente à 4.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos sermos iguais a nós próprios. Tivemos seis jogos de um nível completamente diferente do de hoje. Não conseguimos que a nossa ideia de jogo fosse concretizada com eficácia. Sabíamos que ia ser um jogo difícil mas nós mas, principalmente na primeira parte, não conseguimos lidar com a pressão que o Benfica exercia. A nossa equipa gosta de sair a jogar curto, mas temos de saber explorar os espaços que existem. Tentámos melhorar na segunda parte mas a verdade é que hoje não era noite para nós, Rio Ave.

Sobre o futuro «Temos de dar uma resposta coincidente com aquilo que é o clube. Foi uma noite difícil, dura. No passado recente fizemos coisas muito boas e uma noite má não nos pode abalar.»



Foi surpreendido pelo Benfica? «Não fomos surpreendidos mas perdemos muitas boas aparentemente fáceis. Precipitámo-nos em alguns momentos. O que podíamos ter feito com jogo mais longo, senti que os jogadores queriam contrariar o que estavam a fazer mal, fazendo bem. Mas não conseguimos. Foi uma noite má mas também podemos aprender com jogos como este. Acredito que no futuro estaremos mais fortes.»