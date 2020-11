Após o bis no estádio da Luz, Francisco Moura sofreu uma grave no joelho esquerdo e vai estar afastado dos relvados durante seis meses, informa o Sp. Braga.



Segundo a nota informativa divulgada no site dos bracarenses, o jovem lateral fez uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior no treino desta quarta-feira. Ao que tudo indicada, o defesa de 21 anos não joga mais esta temporada.



Formado no Sp. Braga, Moura estreou-se pela equipa principal na presente temporada e levava oito jogos realizados até ao momento.