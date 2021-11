O FC Porto renovou contrato com Fábio Vieira, informou o clube esta quinta-feira.

O internacional sub-21, cujo vínculo expirava esta temporada, comprometeu-se com os dragões até 2025.



«A renovação é um feito muito importante para mim. Ambicionava há algum tempo renovar com o clube que amo e represento desde pequenino. Estou muito feliz. Agradeço ao presidente pela oportunidade, a todos os que acreditaram em mim, aos meus colegas e treinador pelos conselhos que me dão», referiu, na cerimónia de oficialização da renovação que decorreu no museu do clube.

Produto da formação portista, percurso no qual venceu a Youth League, o esquerdino estreou-se pela equipa principal pela mão de Conceição frente ao Marítimo, a 10 de junho. Desde então, Fábio Vieira somou três golos e nove assistências em 48 jogos pelo FC Porto.



«Isto é um sinal de confiança. Sinto-me muito contente. Alcancei a Yoith League e o campeonato nacional. Esses títulos marcaram-me. Depois, chegar à equipa principal e ser campeão do clube que amo... Foi o momento mais alto», disse.



Por sua vez, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, prevê um futuro bastante risonho ao médio ofensivo.



«É muito gratificante ver mais um jovem nascido no FC Porto renovar contrato. O Fábio tem um talento e uma vontade enormes e tudo para triunfar. Além disso, tem a felicidade de estar num clube que gosta muito dele, do qual ele gosta e um treinador que sabe potenciar jovens talentos. Aproveita esta oportunidade. Hás de ser uma referência do FC Porto com muito trabalho, paciência e determinação. Estou muito satisfeito e orgulhoso por este ato», assumiu.



Refira-se que o jogador de 21 anos esteve recentemente em destaque ao marcar um golaço ao serviço dos sub-21 diante de Chipre. Foi o quarto golo em cinco jogos na fase de qualificação para o Euro 2023.