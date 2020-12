O Farense visita o líder Sporting neste sábado, para a décima jornada da Liga, e Sérgio Vieira espera que o leão algarvio seja «atrevido e ambicioso» em Alvalade.

«Os jogadores preparam-se muito, mas o confronto com as forças do adversário é que vai ditar as nossas dinâmicas. Nós temos planeado sermos atrevidos e ambiciosos na luta pelos três pontos. Se vamos conseguir, em termos de controlo de jogo, ter esse processo otimizado, são as circunstâncias do jogo que vão dizer», referiu o técnico do Farense, citado pela agência Lusa.

Sérgio Vieira destacou o comportamento da equipa nos duelos com Benfica e Sp. Braga, ainda que de ambos tenha saído derrotado: «Os jogos têm histórias diferentes e neste jogo vamos focar-nos na nossa ambição, que pode ser conseguida em função de diferentes estratégias. Aquilo que temos definido é sermos muito ambiciosos e com o foco nos três pontos.»

O Sporting é descrito como «uma equipa que joga bem, muito organizada, com qualidade individual e coletiva». «Não podemos ter opiniões radicais ao ponto de dizer que é a melhor mas, certamente, é uma das melhores. Tem pontos fortes, para os quais nos preparámos, e vamos tentar ser eficazes», adicionou.

O treinador do Farense admitiu ainda que Ryan Gauld, a principal figura da equipa, possa ter «um fator de motivação» extra por defrontar o seu antigo emblema, ainda que tenha garantido que o foco do escocês «é sempre igual, seja em Alvalade, Dragão, Braga ou Moreira de Cónegos».