FIGURA: Nuno Santos (Sporting)

Saltou do banco para desbloquear um jogo bastante atribulado. Após a expulsão de Luís Neto, Nuno Santos entrou para fazer a ala esquerda e saiu-se bem. Previu o mau passe de Rúben Fernandes, recuperou o esférico e, à entrada da área, arriscou o remate que só parou quando balançou a rede.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Fujimoto

Equipas encaixadas, a estudarem-se mutuamente, até que Fujimoto tem uma entrada mais dura e é expulso. A partir daqui tudo mudou. O jogo ficou quizilento, com muitas paragens e com mais expulsões (Luís Neto e o médico dos leões). Teve ainda um penálti falhado e ressaltos que deram em golo.

OUTROS DESTAQUES

Daniel Bragança (Sporting): Mais um jogador lançado por Ruben Amorim e que fez por merecer os minutos que esteve em campo. Com pormenores deliciosos e um golo, Daniel Bragança mostrou, uma vez mais, estar em excelente momento de forma.

Frelih (Gil Vicente): Sofreu três golos, mas fez várias defesas que impediram que, numa primeira fase, os leões se adiantassem no marcador e, depois, negaram que ampliassem o marcador. Mereceu a claque – família e amigos – que veio especialmente da Eslovénia para o apoiar.