Liga: já são conhecidos os árbitros para os jogos da 18.ª jornada
David Silva, Cláudio Pereira e João Gonçalves apitam os jogos dos «grandes»
David Silva, Cláudio Pereira e João Gonçalves apitam os jogos dos «grandes»
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as nomeações dos árbitros para os jogos da 18.ª jornada da Liga que arranca já na sexta-feira com a receção do Sporting ao Casa Pia, neste caso, com arbitragem de David Silva.
Cláudio Pereira foi nomeado para a visita do Benfica a Vila do Conde, para o duelo com o Rio Ave, no sábado, enquanto João Gonçalves foi o nomeado para a deslocação do FC Porto a Guimarães, no domingo.
Os árbitros para os jogos da 18.ª jornada
Sporting - Casa Pia
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Gonçalo Freire
Gil Vicente - Nacional
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Rui Costa
AVAR: Álvaro Mesquita
AVS - Arouca
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Alverca - Moreirense
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: André Narciso
Rio Ave - Benfica
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Jorge Fernandes
Santa Clara - Famalicão
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: José Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo
Tondela - Sp. Braga
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Vasco Santos
AVAR: Valdemar Maia
Vitória - FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Felisberto
Estrela Amadora - Estoril Praia
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo