O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as nomeações dos árbitros para os jogos da 18.ª jornada da Liga que arranca já na sexta-feira com a receção do Sporting ao Casa Pia, neste caso, com arbitragem de David Silva.

Cláudio Pereira foi nomeado para a visita do Benfica a Vila do Conde, para o duelo com o Rio Ave, no sábado, enquanto João Gonçalves foi o nomeado para a deslocação do FC Porto a Guimarães, no domingo.

Os árbitros para os jogos da 18.ª jornada

Sporting - Casa Pia

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Gonçalo Freire

Gil Vicente - Nacional

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Rui Costa

AVAR: Álvaro Mesquita

AVS - Arouca

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Alverca - Moreirense

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: André Narciso

Rio Ave - Benfica

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Santa Clara - Famalicão

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: José Pereira e André Ferreira

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Jonathan Babo

Tondela - Sp. Braga

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Vasco Santos

AVAR: Valdemar Maia

Vitória - FC Porto

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Felisberto

Estrela Amadora - Estoril Praia

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: Rui Soares

AVAR: Márcio Azevedo