O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, sublinhou esta segunda-feira que a equipa precisa apenas de um «clique emocional» para começar a marcar mais golos, somar pontos e vitórias e deixar de ser o segundo ataque menos concretizador da I Liga (11 golos marcados em 17 jornadas).

«A equipa tem criado momentos de finalização e estamos a trabalhar para encontrar outras soluções. Temos também um grupo que agora nos dá mais possibilidade de mexer e gerir os contextos do jogo», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Tondela, da 18.ª jornada.

Este vai ser o terceiro jogo de Miguel Cardoso ao comando do Rio Ave, após a derrota ante o FC Porto e do empate contra o Nacional, jogo este no qual Pelé desperdiçou a oportunidade para a vitória, numa grande penalidade na compensação. Acreditando que a equipa «está mais competitiva», o técnico quer que os seus jogadores sejam «mais agressivos e pressionantes».

«O jogo com o Nacional não foi brilhante, mas já conseguimos fazer algumas coisas boas, evitando sofrer golos e criando mais situações para marcar. Acredito que a equipa será mais competitiva e que isso vai traduzir-se nos pontos que dão estabilidade», disse.

«Temos de estar no nosso máximo. Este é um adversário [Tondela] competitivo, que obrigará a ter paciência no ataque e concentração para não nos expormos defensivamente. Já estamos a rematar mais vezes e acredito que vamos melhorar a finalização», expressou.

Sobre os reforços recentes, o avançado Júnior Brandão, último reforço garantido, ainda não será opção certa. Cardoso diz que o brasileiro «ainda necessita de mais algum tempo». «A médio prazo, vai ser mais útil que neste momento. Ainda fez poucos treinos e terá de compreender o que queremos para a equipa. Não gosto de expor os jogadores quando ainda não estão preparados para isso», desabafou.

Para este jogo, os lesionados Junio Rocha, Jambor e André Pereira são baixas certas. Nelson Monte está em dúvida.

O Rio Ave-Tondela joga-se a partir das 17 horas, nos Arcos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.