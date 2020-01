FIGURA: Toni Martinez (Famalicão)

Saltou do banco, vestiu a capa de super-herói, e já em tempo de compensação marcou o golo que impediu a derrota famalicense. Os insulares já esfregavam as mãos e já somavam os três pontos na classificação, mas o ponta de lança espanhol tinha outros planos e dividiu a pontuação em duas partes iguais.

MOMENTO DO JOGO: Golo nos descontos

Poucos acreditavam que o Famalicão ainda chegasse ao empate e já se fazia contas ao triunfo do Marítimo. Porém, o livre ‘com olhinhos’ cobrado por Coly, que se estreou na Liga, encontrou Toni Martinez na área. O ponta de lança só fez o que sabe melhor: colocou o esférico no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Joel Tagueu (Marítimo): Um remate, um golo. Joel Tagueu esteve sempre muito longe do jogo, sendo solicitado poucas vezes. Contudo, quando teve oportunidade de entrar na história do jogo, não perdoou.

René Santos e Sainadine (Marítimo): Grande exibição da dupla de centrais maritimista. Imperiais nas alturas, os dois defesas foram uma barreira intransponível para os famalicenses. Sempre no caminho da bola, só não impediram o golo de Toni Martinez ao cair do pano.

Amir (Marítimo): Grande exibição do guardião iraniano. Exímio a jogar com os pés, colocando o esférico onde queria, qual médio, mostrou segurança entre os postes e deu tranquilidade à equipa. Nada pôde fazer no golo famalicense.

Uros Racic (Famalicão): O médio sérvio foi sempre dos mais ativos no meio campo famalicense, dando sempre muita luta à formação insular e tentando sempre servir com qualidade os colegas.

Fábio Martins (Famalicão): Foi dos que mais remou contra a maré e o que mais tentou chegar ao golo. No início da segunda parte, o capitão do Famalicão quase foi bem-sucedido, mas o travessão negou-lhe o golo.