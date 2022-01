Nuno Santos foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência da confusão com os adeptos do Vizela, no jogo do passado domingo.



De acordo com o mapa de castigos, revelado esta quarta-feira, o castigo aplicado ao extremo deve-se ao «uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade». O relatório refere ainda que o atacante «arremessou água da sua garrafa» na direção dos adeptos minhotos que estavam atrás do banco dos leões «assim como levou as mãos os genitais, gesticulando» para os mesmos.



Refira-se que no final do encontro os ânimos continuaram exaltados e gerou-se uma confusão entre Vizela e Sporting que culminou com a expulsão de um elemento dos campeões nacionais.



Assim, Nuno Santos não estará disponível para a receção ao Sporting de Braga, marcado para as 20h30 do próximo sábado.



Recorde o que aconteceu: