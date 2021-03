FIGURA: Marques (Gil Vicente)

Segundo jogo consecutivo a marcar. O avançado do Gil Vicente tem merecido a confiança de Ricardo Soares e tem feito valer a aposta. Batalhou muito entre os centrais do Nacional e, quando foi chamado a marcar, não perdoou. Já tinha ameaçado de cabeça no primeiro tempo e no segundo desbloqueou um jogo que estava atado.

MOMENTO DO JOGO: Eficácia do galo

O Gil Vicente marcou nos dois primeiros remates enquadrados com a baliza. Pedro Marques abriu o marcador aos 55’ e aos 71’ Samuel Lino ampliou a vantagem. Dois golos dos avançados a mostrar uma excelente eficácia.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Mineiro (Gil Vicente): Grande trabalho no meio campo a pautar todo o jogo gilista. Muito mérito na forma como roubou o esférico a Júlio César e ofereceu o golo a Samuel Lino.

Samuel Lino (Gil Vicente): É o regresso aos golos do melhor marcador do Gil Vicente. Samuel Lino andava longe das redes da baliza, mas hoje voltou a sorrir. Apontou o oitavo golo da temporada, o sexto na Liga.

Thill (Nacional): Foi sempre um dos jogadores mais perigosos do Nacional. Principalmente no primeiro tempo, esteve perto de marcar por duas vezes, mas a pontaria não esteve afinada.