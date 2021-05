A FIGURA: António Filipe

Uma e outra vez, António Filipe foi mostrando serviço na baliza alvinegra, impedindo o Rio Ave de sonhar com algo mais. Mais seguro com as mãos do que com os pés, o veterano guardião foi um esteio entre os postes, somando uma mão cheia de defesas vistosas, que impediam o Nacional de despedir-se do campeonato com mais uma derrota.

O MOMENTO: Mané dá a volta (94m)

O empate já parecia o resultado mais certo, face a uma certa inoperância dos jogadores do Rio Ave e a uma exibição segura do guardião dos madeirenses. Todavia, Carlos Mané não desistiu, e já nos instantes finais, lá apontou o golo que escapava ao longo de quase todo o jogo. Um golo bastante celebrado, mas que acabou por não livrar a equipa de Vila do Conde de disputar o play-off, a última hipótese de salvação.

OUTROS DESTAQUES:

Dudu: Pouco utilizado, o jogador brasileiro surpreendeu pela presença no onze inicial, mas a aposta de Manuel Machado revelou-se interessante. O ala trouxe poderio físico para o ataque alvinegro e mostrou bons indicadores, durante o pouco tempo que esteve em campo. Acabou por sair lesionado, ainda na primeira parte, depois de ter marcado o golo do Nacional.

Carlos Mané: O avançado foi um dos mais inconformados na equipa de Vila do Conde, procurando sempre incentivar a equipa a atacar. Apontou o golo da reviravolta, que deu a vitória aos rioavistas, mas ainda antes disso, Carlos Mané assinou bons pormenores, que podiam ter dado em vários outros tentos.

Aderllan Santos: O central apontou o golo do empate do Rio Ave, mas o seu contributo não se ficou por aí. Um jogo com altos e baixos, mas que terminou com avaliação global positiva para o brasileiro, que não se livrou de alguns sustos, mas que formou uma dupla eficaz com Borevkovic na defensiva do Rio Ave.