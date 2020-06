Cassiano vai falhar o dérbi da Invicta frente ao FC Porto, da próxima terça-feira.



Na partida frente ao V. Setúbal, o avançado de 31 anos teve uma entrada dura sobre Artur Jorge e viu o quinto cartão amarelo na Liga.



Além do brasileiro, Ricardo Costa, Mateus, Obiora e Neris eram os jogadores em risco de exclusão da 28.ª jornada.



Cassiano ganhou a titularidade no frente do ataque axadrezado e leva um golo em 21 jogos na Liga.



O FC Porto-Boavista está agendado para a noite de São João (21h15), embora os presidentes da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, se tenham manifestado contra a realização do encontro nessa data.