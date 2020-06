O FC Porto considera não existirem problemas com a realização do dérbi portuense ante o Boavista, na próxima terça-feira, na noite de São João, de 23 para 24 de junho.

Através da newsletter Dragões Diário, o clube azul e branco manifestou-se, depois de as Câmaras Municipais de Porto e Gaia terem sugerido o adiamento do encontro da 28.ª jornada da I Liga.

«Há quase um mês, foi divulgado o calendário das últimas dez jornadas do campeonato. Todos os que consultaram, repararam que o dérbi entre o FC Porto e o Boavista tinha sido agendado para 23 de junho na noite de São João. Passaram várias semanas e ninguém viu qualquer problema. De repente, a menos de uma semana da sua realização, num momento em que as equipas trabalham em função de uma planificação que incluía aquele encontro naquele dia, naquela hora, parece que passa a ser imperativo reagendá-lo», refere a publicação, comparando se é um «drama» haver o FC Porto-Boavista na véspera de São João, depois de ter havido um Sporting-Paços de Ferreira, na véspera de Santo António.

Os portistas também compararam o jogo, à porta fechada, com a realização do espetáculo 'Deixem o Pimba em Paz', que chega ao Coliseu do Porto na mesma noite e, já a 1 de junho, levou 2 mil pessoas ao Campo Pequeno, em Lisboa.

«Alguém compreende como é que se pode colocar em causa em evento realizado no espaço aberto onde cabem mais de 50 mil pessoas e onde só estarão 189, precisamente na mesma cidade e na mesma noite em que haverá o espetáculo 'Deixem o Pimba em Paz' num espaço muitíssimo mais pequeno e com muito mais gente concentrada?», questionaram os dragões.

O FC Porto-Boavista está marcado para as 21h15 de terça-feira, no Estádio do Dragão.