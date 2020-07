Com um golo de Marco Matias a dois minutos do final, o Belenenses quebrou uma série negra de sete jornadas consecutivas sem vencer e pode ter garantido este domingo a continuidade no primeiro escalão, uma vez que passa a contar com mais seis sobre três adversários direitos. Não foi por acaso que toda a comitiva azul invadiu o campo assim que a bola entrou na baliza.

Duas equipas com estados de espírito bem distintos no relvado. Por um lado, um Belenenses que, sem vencer há sete jornadas, perdeu a posição confortável que chegou a ter na classificação e chegou a esta penúltima ronda com apenas dois pontos de vantagem sobre os adversários diretos na luta pela permanência. Do outro lado, um Gil Vicente, bem mais descontraído, com mais dez pontos e já com a manutenção assegurada, depois de três triunfos consecutivos nas últimas rondas.

Apesar de tudo, a equipa de Petit, na jornada anterior, tinha arrancado um precioso ponto em Braga e entrou neste jogo determinada, acima de tudo, em não sofrer golos, com uma equipa muito organizada em termos defensivos, mas depois com extremas dificuldades em sair a jogar. Nos primeiros instantes ainda conseguiu explorar o flanco direito, com Tiago Esgaio e Licá a encontrarem aí espaços para ganhar profundidade. Uma lacuna que o Gil Vicente não tardou a estancar.

A equipa de Barcelos apareceu com algumas caras novas, com Vítor Oliveira a fazer descansar Sandro Lima e a dar oportunidades a jogadores como Lino e Hugo Vieira que, apesar de pouco utilizado, têm cumprido sempre que foram chamados, mas sem prescindir da inspiração de Rúben Ribeiro. O Gil Vicente também entrou na expetativa, mas depois de travar as primeiras investidas dos «azuis», foi impondo o seu jogo e empurrando o adversário para a sua área. Alex Pinto procurava explorar as costas de Nilton no flanco direito, enquanto Rúben Ribeiro fazia estragos no lado contrário.

A verdade é que o Belenenses, com mais ou menos dificuldades, nunca perdeu o equilíbrio defensivo, mas teve poucas oportunidades para visar a baliza de Dênis. Licá até contou com uma soberana, a cruzamento de Esgaio, mas o avançado ficou surpreendido quando Rodrigo falhou o corte a bola caiu-lhe nos pés, adiantando-a para as mãos de Dênis.

O Gil Vicente, como já tínhamos dito, acabou por acimar a condução do jogo, instalando-se no último terço do campo e colocando muitas dificuldades à defesa azul, com as movimentações de Lino, Kraev e, sobretudo, Rúben Ribeiro, mas também sem conseguir romper a muralha azul.

Azuis esticam até ao golo

Depois de ter encolhido no final da primeira parte, o Belenenses voltou a esticar na segunda, subindo as suas linhas e colocando, pela primeira vez, o Gil Vicente em verdadeiras dificuldades, arrancando uma série de livres junto da área que levaram perigo à baliza de Dênis, com destaque para um pontapé de Rúben Lima, sobre a direita, a que Nuno Coelho não chego por centímetros junto ao segundo poste.

O Belenenses esteve por alguns minutos por cima do jogo, mas Vítor Oliveira acabou por equilibrar a contenda, a partir do banco, lançando, de uma assentada, Lourency e Sandro Lima. O jogo voltou a ficar feio, com o Gil Vicente a tentar subir e o Belenenses a mostrar os dentes, com forte marcação ao detentor da bola.

O jogo arrastava-se para o final, com muitas faltas, muitos choques, quando, a dois minutos dos noventa, Silvestre Varela, que tinha entrado há poucos minutos, lançou Marco Matias para o meio-campo contrário, o banco do Belenenses levantou-se na expetativa e o experiente extremo atirou forte, para defesa apertada de Dênis, mas na recarga, já de ângulo apertado, atirou a contar. A comitiva azul invadiu o campo a comemorar com toda a equipa. É que com esta vitória, o Belenenses ganhava uma vantagem substancial sobre os diretos adversários.

Não houve mais jogo, com o Belenenses a esgotar as substituições e a despejar bolas, com o objetivo claro de conservar o precioso resultado que deixa o Belenenses a um curto passo de garantir a permanência.