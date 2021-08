Tiago Ilori prepara-se para reforçar a defesa do Boavista na temporada 2021/22, por empréstimo do Sporting, sem opção de compra. O negócio está bem encaminhado, embora subsistam ainda questões por acertar, de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol.



Aos 28 anos, o defesa-central dos quadros do Sporting quer voltar a competir, depois de uma temporada sem espaço no clube leonino e no Lorient.



Cedido ao emblema francês a 1 de fevereiro de 2021, Tiago Ilori foi suplente não utilizado em dois jogos da Ligue 1 e lesionou-se a 9 de fevereiro, durante uma sessão de trabalho. Acabou por não jogar oficialmente com a camisola do Lorient.



Tiago Ilori, que disputou 24 jogos pelo Sporting desde o regresso ao clube, em 2019, tem contrato com o emblema leonino até 2024.