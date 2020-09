A FIGURA: Angel Gomes

O médio ofensivo esteve sempre presente em todos os golos dos axadrezados, e com papel preponderante, ao assinar as assistências para cada um dos tentos. Irreverente, com boa leitura de jogo e visão de passe, o jovem de apenas 20 anos fez jogar a sua equipa e com golpes lancinantes para a formação adversária.

O MOMENTO: 90 minutos

O golo do empate final, assinado por João Camacho, apareceu já ao cair do pano, premiando uma equipa do Nacional que não desistiu, mesmo depois de várias ocasiões frustradas nos minutos que antecederam o derradeiro tento. Trouxe justiça ao resultado.

OUTROS DESTAQUES:

Gustavo Sauer

Acabou o jogo com dois golos apontados em seu nome. Demonstrou boa finalização, sobretudo ao primeiro toque.

Mangas

O lateral pautou o jogo no lado esquerdo das panteras, sobressaindo com o seu ímpeto ofensivo. Se é verdade que podia ter feito mais na defesa, também não é menos verdade que foi um dos principais impulsionadores do ataque axadrezado, acabando mesmo com um golo em seu nome.

Brayan Riascos

Foi uma autêntica dor de cabeça para o lado esquerdo da defesa do Boavista na primeira parte, com arrancadas impressionantes que forçaram erros contrários e valeram golos para o Nacional. No segundo tempo caiu de rendimento, mas continuou a fazer tremer os adversários quando arrancava em velocidade.

Ruben Micael

O capitão dos madeirenses foi a voz de comando bem audível dentro das quatro linhas. Visão de jogo e capacidade para fazer jogar, extraindo o melhor dos companheiros, foram algumas das marcas deixadas pelo médio veterano, que ainda tentou o golo.