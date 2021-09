O Estoril, que ocupa com grande mérito o segundo lugar na tabela classificativa da Liga, recebe um Sporting que está na terceira posição e sofreu uma pesada derrota frente ao Ajax para o Champions. O encontro, referente à 6.ª jornada, tem início marcado para as 20h30.



A equipa da Linha vem de três triunfos consecutivos na Liga, enquanto os leões averbaram duas igualdades consecutivas, frente a Famalicão e FC Porto.



No Sporting, há espaço para possível estreia como titular de Pablo Sarabia, internacional espanhol cedido pelo Paris Saint-Germain.

Confira os onzes prováveis do Estoril-Sporting na galeria associada a este artigo.