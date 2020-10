Sem poderem estar nas bancadas do Bessa para assistir ao jogo com o Vitória de Guimarães, os adeptos do Boavista arranjaram uma alternativa para apoiarem o plantel axadrezado antes e durante a partida.

No topo de um prédio na área do Estádio do Bessa, a principal claque do clube portuense juntou-se e ensaiou uma espécie de coreografia de apoio à equipa de Vasco Seabra, que contou inclusivamente com tochas.

