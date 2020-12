Jorge Jesus convocou todos os jogadores do plantel do Benfica para a deslocação ao terreno do Gil Vicente, de acordo com a informação disponibilizada no site das águias.

Apenas André Almeida, a recuperar de uma operação ao joelho, fica de fora da convocatória.

O Benfica informou ainda que depois do jogo em Barcelos, a comitiva não regressa a Lisboa, viajando até Ílhavo, onde vai ficar preparar o jogo da Supertaça, agendado para quarta-feira, em Aveiro, frente ao FC Porto.

