A FIGURA: Rafa

Deveu-se sobretudo a ele e a Darwin, claro, o facto de o Benfica ter chegado ao intervalo com o jogo praticamente resolvido. O 1-0 nasceu de um desequilíbrio dele no corredor central e é ele quem assiste Gilberto para o terceiro das águias. Foi exímio a explorar o muito espaço entrelinhas existente entre a defesa insular e Ivan Rossi, que ficou mais condicionado a partir do momento em que, aos 16 minutos foi admoestado com o cartão amarelo. A abrir a etapa complementar, picou sobre Paulo Victor para o 4-0, assistiu Yaremchuk para o quinto das águias e Seferovic para o sétimo. Noite explosiva!

O MOMENTO: 2-0 de Darwin precipitou o fim do Marítimo. MINUTO 19

A equipa de Vasco Seabra até reagiu bem ao golo madrugador sofrido. Teve mais bola do que as águias e parecia ter argumentos para vender cara a derrota. Mas a partir do 2-0 tudo se desmoronou nos maritimistas.

OUTROS DESTAQUES

Darwin: atravessa indiscutivelmente o momento de maior fulgor desde que chegou à Luz. Neste domingo, aponto o sexto e o sétimo golos nos últimos três jogos, depois do bis ao Sp. Covilhã e do hat-trick ao Famalicão. Inaugurou o marcador aos 3 minutos e deu conforto às águias, assinando também ele o 2-0 com um desvio de cabeça ao segundo poste. Mas o internacional uruguaio foi muito mais do que um finalizador eficaz. Deambulou pelos corredores e superiorizou-se várias vezes no um para um e foi importante na construção do 5-0 numa segunda parte menos exuberante, mas na qual não deixou de aparecer. Grande jogo de Darwin, que já leva 18 golos em 2021/22, um máximo de carreira. E a época ainda não vai a meio.

Gilberto: a presença de Diogo Gonçalves, a chegada de Valentino Lázaro e a recuperação de André Almeida (agora adaptado a central) parecia anunciar uma segunda temporada ainda mais difícil do que a primeira no Benfica para o brasileiro. Gilberto tem limitações evidentes, mas coloca compromisso máximo em tudo o que faz em campo e, com isso, vai conquistado lentamente os adeptos do Benfica e, mais importante, uma presença regular na equipa. Esteve no 1-0 do Benfica e fez o terceiro. Leva quatro golos em 2021/22 e, assim de memória, todos na sequência de infiltrações inteligentes no ataque.

Yaremchuk: esteve duas vezes perto do golo na primeira parte e regressou para os segundos 45 minutos com outra clarividência e eficácia. Assistiu de forma exímia Rafa para o 4-0 e marcou o quinto. Pouco depois esteve perto de bisar, mas aí, como noutras ocasiões, notou-se que a confiança do internacional ucraniano ainda não está no ponto.

Alipour: entrou na segunda parte e marcou o único golo do Marítimo. Antes disso já tinha ameaçado as redes de Vlachodimos.