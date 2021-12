[artigo atualizado]



O Famalicão anunciou Rui Pedro Silva para o cargo de treinador principal, na mesma manhã em que oficializou a saída de Ivo Vieira.



O treinador de 44 anos terá a primeira experiência como treinador principal, após quase uma década a integrar a equipa técnica de Nuno Espírito Santo.



Rui Pedro Silva começou por integrar o departamento de scouting do FC Porto em 2006 e em 2010 passou a integrar as equipas técnicas de Jesualdo Ferreira, à semelhança de Nuno Espírito Santo.



Com Jesualdo esteve em Málaga e em Atenas (Panathinaikos), mas em 2012 passou a seguir Nuno Espírito Santo. Dois anos no Rio Ave, dois anos no Valencia, um no FC Porto e quatro no Wolverhampton. Foi em Vila do Conde, de resto, que conheceu Miguel Ribeiro, atual presidente da SAD famalicense.



No passado verão, Rui Pedro já não acompanhou NES para o Tottenham, o que demonstra que preparava já a estreia como técnico principal.



A nova equipa técnica do Famalicão fica completa com Tarantini (uma continuidade), João Lapa (ex-Wolverhampton), Hélder Duarte (recém-campeão nacional de Moçambique com os Black Bulls) e Ricardo Silva.