O FC Porto foi a Vizela vencer a equipa local por 4-0, em encontro referente à 15.ª jornada da Liga 2021/22.



Luis Díaz (14m) e Otávio (19m) colocaram os portistas em vantagem na primeira parte, Zaidu (47m) e Samú (64m, na própria baliza) confirmaram o cenário de goleada.



Sem Sérgio Conceição no banco, devido a castigo, a formação azul e branca respondeu ao triunfo do Sporting em Barcelos e continua a dividir a liderança na Liga com o campeão nacional.



Na próxima jornada, a 30 de dezembro, o FC Porto recebe o Benfica. Pelo meio, já no dia 23, há outro clássico entre dragões e águias, igualmente no recinto portista, para os oitavos de final da Taça de Portugal.