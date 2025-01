Numa jornada em que os três grandes, com resultados diferentes, não brilharam nos respetivos jogos, Sp. Braga e Casa Pia são as únicas equipas que contribuem com mais de um jogador para a equipa da 19.ª jornada da Liga que o Maisfutebol elabora semanalmente com base na média das notas atribuídas pelos jornalistas nos estádios e pela avaliação feita pelo parceiro Sofascore.

O Casa Pia foi definitivamente um dos destaques desta última ronda, depois de ter batido o Benfica de Bruno Lage, por 3-1, com os extremos da equipa de Pina Manique, a brilharem: Patrick Sequeira entre os postes e Nuno Moreira no ataque.

O Sp. Braga, por seu lado, arrancou a vitória mais categórica desta última jornada, ao bater o Boavista, na Pedreira, por 3-0, neste caso, com Victor Gomez, Bruma e Fran Navarro a entrarem no onze da ronda.

Destaque ainda para a nota elevada de Francisco Trincão, autor de um grande golo, que abriu caminho para o triunfo do líder da Liga sobre o Nacional em Alvalade (2-0).