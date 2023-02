Bruma estreou-se na Liga, marcou dois golos e entrou diretamente para a equipa da 19.ª jornada da Liga que é composta pelos jogadores mais pontuados pelo SofaScore em combinação com as notas atribuídas com os jornalistas do Maisfutebol que estão presentes nos estádios.

O reforço do Sp. Braga entrou para jogar a última meia-hora frente ao Famalicão e marcou dois golos nos últimos instantes da partida que a equipa de Artur Jorge acabou por vencer por 4-1.

O jogador mais pontuado da ronda foi, no entanto, João Mário que também bisou, pela segunda jornada consecutiva, desta vez na vitória sobre o Casa Pia (3-0).

O líder da Liga, além de João Mário, conta também com Alexander Bah, que também marcou nesta ronda.

Além do Benfica, o Portimonense, que venceu o Paços de Ferreira (1-0), também conta com dois jogadores nesta equipa que conta ainda com os contributos do Boavista, Arouca, Gil Vicente, FC Porto, V. Guimarães, Santa Clara e Sp. Braga.

