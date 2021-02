Um penálti ao cair do pano deu um precioso triunfo ao Gil Vicente frente ao Santa Clara. Numa partida muito equilibrada, os galos foram premiados pelo pressing final, que encostou a turma açoriana às cordas. Já nos descontos, Lourency foi carregado em falta na área e Pedrinho, na conversão, não tremeu, dando os três pontos aos gilistas.

O Gil Vicente entrava para este encontro a tentar desesperadamente sair dos lugares de despromoção e apagar a má imagem deixada no jogo com o Portimonense. Os barcelenses foram goleados por 4-1 e caíram para a zona de despromoção. Pelo que a conquista dos três pontos se tornava9e indispensável. Já do outro lado estava um tranquilo Santa Clara, que ocupava o 8.º posto, mas que também vinha de uma derrota na ronda anterior frente ao Sp. Braga (0-1).

Acabaram por ser os açorianos em entrar melhor na partida. Logo no primeiro minuto, Lincoln ficou perto do golo, valeu o corte in extremis de Rodrigo. Logo de seguida, foi Anderson Carvalho, após pontapé de canto, a acertar com estrondo na barra num remate de ressaca. Depois, foi Allano, após perda de bola de Baraye, a obrigar Denis a aplicar-se. Entrada a todo o gás do emblema dos Açores e os galos nem respiravam.

O Gil Vicente tentava pressionar alto, mas não o fazia em bloco. Isso desgastava o ataque e o adversário acabava por encontrar, facilmente, espaços entre linhas, libertando-se da pressão. Com bola, a formação orientada por Ricardo Soares era muito lenta e previsível no processo ofensivo. Por isso, ocasiões de perigo nem vê-las. A exceção que confirmou a regra surgiu dos pés do capitão Rúben Fernandes que, com um excelente passe, isolou Samuel Lino, mas o avançado perdeu tempo de remate e desperdiçou a oportunidade.

Na segunda parte pouca coisa mudou. Os técnicos não fizeram alterações ao intervalo e a toada de jogo manteve-se. As duas equipas estavam encaixadas num 4-3-3 e jogava-se muito longe das balizas. Ricardo Soares foi o primeiro a mexer, tirando o apagado Baraye e lançando Lourency em jogo. Depois, trocou toda a frente de ataque, mantendo o mesmo sistema. Daniel Ramos também refrescou o ataque, contudo eram os da casa a mandar na partida.

O Santa Clara parecia satisfeito com a divisão de pontos e aproveitaram os gilistas para carregar sobre o adversário. Henrique Gomes, de cabeça, deu primeiro aviso. A seguir, Fábio Cardoso teve de se aplicar para tirar o pão da boca a dois gilistas que estavam já na pequena área prontos para marcar. E o capitão bem pediu à equipa para “acordar”, mas os galos deram a bicada final. Lourency foi carregado em falta e, da marca dos 11 metros, Pedrinho rematou para a conquista de três pontos!