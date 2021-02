FIGURA: Pedrinho (Gil Vicente)

Grande jogo do médio gilista, coroado com o golo da vitória. Pedrinho está a subir de forma física e isso reflete-se no futebol praticado em campo. Na reta final da partida, baixou ligeiramente, assumindo a batuta do ataque barcelense e lançando lances ofensivos perigosos. Na hora de marcar, não tremeu e deu os três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Empurrão fatal

O Gil Vicente carregava sobre o Santa Clara, mas o esférico teimava em não chegar à baliza açoriana. Em cima dos 90, Leauty recebeu na direita e cruzou certeiro para Lourency, que foi empurrado nas costas. Penálti e triunfo para o Gil Vicente, que assim sai da zona de aflição.

OUTROS DESTAQUES

Leauty (Gil Vicente): Esteve pouco tempo em campo, mas foi o suficiente para se perceber a falta que fez ao Gil Vicente durante a ausência por lesão. O extremo deu novo vida à ala direita do ataque barcelense e esteve na origem dos principais lances dos galos. Excelente ‘reforço’ para a reta final do campeonato.

Anderson Carvalho (Santa Clara): Enche o meio campo açoriano e pelos pés dele passa todo o jogo da equipa comandada por Daniel Ramos. Principalmente no primeiro tempo, esteve na origem dos lances de mais perigo do Santa Clara. Ficou perto do golo, mas o esférico esbarrou na trave.