O Sporting venceu o Estoril por 3-0, no Estádio de Alvalade, em encontro referente à 23.ª jornada da Liga 2021/22.



Pedro Gonçalves inaugurou a contagem ao minuto 39, aproveitando uma defesa incompleta do guarda-redes contrário. O Estoril tentou responder mas ficou em desvantagem numérica ao minuto 64, por expulsão de Raúl Silva.



Matheus Reis fez o 2-0 na etapa complementar (76m), após um belo passe de calcanhar de Paulinho, e Pablo Sarabia fixou o resultado final (81m) com um pontapé soberbo, de forma da área.



Com este resultado, a equipa de Ruben Amorim amplia a vantagem sobre o Benfica, que empatou com o Boavista e fica agora a seis pontos dos leões, e aproxima-se à condição do FC Porto, que entra em campo mais tarde.