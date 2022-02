*Por Mariana Rebelo Silva

A FIGURA: Ricardo Horta

O protagonista da vitória em Tondela. Desbloqueou o marcador, aos 57 minutos, e ainda bisou na partida, mas viu o lance ser anulado por posição irregular. Prescreveu o remédio para a ressaca europeia – a vitória. Igualou, de resto, Luis Díaz (ex-FC Porto) no segundo lugar da lista de melhores marcadores da Liga, com 14 golos, a quatro do líder Darwin Núñez.

O MOMENTO: Ricardo Horta insiste para a vitória, minuto 58

Aos 58 minutos, Yan Couto descobriu Ricardo Horta com um grande e deixou o capitão bracarense na cara do golo. O primeiro remate ainda foi defendido por Trigueira, mas Horta insistiu e faturou na recarga. Uma insistência que valeu três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Eduardo Quaresma

O jogador emprestado pelo Sporting fez uma primeira parte surpreendente. Em evidência nos vários momentos de jogo, foi o autor da melhor oportunidade na primeira parte e que obrigou a uma grande intervenção de Matheus.

João Pedro

Voltou a fazer parte do onze inicial de Pako Ayestarán e esteve na maior parte das jogadas de perigo do Tondela. Saiu após várias quedas e queixas. Fez um bom jogo.

David Carmo

O defesa central voltou a jogar pela equipa principal do Sp. Braga ao fim de mais de um ano de uma lesão muito grave. Parece estar ultrapassada e o jovem protagonizou uma exibição segura. Importante para recuperar a confiança.

Diogo Leite

Sempre muito seguro, esteve em muitos cortes, mas num deles definitivamente decisivo. Aos 90 min, impediu Boselli de fazer chegar a bola aos colegas dentro da grande área.