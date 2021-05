João Pereira terminou na quarta-feira a carreira, na goleada do Sporting ao Marítimo, e no final do encontro teve direito a uma surpresa especial.

Já depois de ter abandonado o terreno de jogo sob um forte aplauso de todos, o lateral-direito viu nos ecrãs de Alvalade um vídeo especialmente preparado pelos leões para si.

Na curta-metragem, aparecem vários momentos de João Pereira de leão ao peito e ainda uma mensagem de todo o plantel verde e branco, com palavras do capitão Coates.